2 лютого 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День їжака, День самооновлення, Всесвітній день читання вголос, День їздових собак, Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь, повідомляє УНІАН.

У Канаді, США - День бабака, в Японії - День двох хвостиків, у Франції - млинцевий день, в Уельсі - Фестиваль свічок, в США - День підписання документів, День небесних страв, День покидання легких, День картопляних кульок, День жіночого спорту, в Азербайджані - День Молоді, в Естонії - День свічок, День укладення Тартуського договору, в Таїланді - День винахідника, День сільського господарства, на Філіппінах - День Конституції, в Іспанії - День Богоматері з Канделарії, в Данії - День битви при Міссунді.

Пам'ятні дати 2 лютого, річниці та події

2 лютого 1421 при імператорі Чжу Ді, під час святкування Китайського Нового року, урочисто було завершено будівництво Забороненого міста. Це - Гугун, буквально "Колишній палац" - самий великий палацовий комплекс в світі: масштаб - 720 тисяч квадратних метрів, 980 будівель. Знаходиться в центрі Пекіна. Головний палацовий комплекс китайських імператорів, починаючи з династії Мін і до кінця династії Цин. Звідси Піднебесною правили 24 імператора китайських династій Мін і Цин. У 1987 році "Заборонене місто" першим з китайських об'єктів було занесено ЮНЕСКО в список всесвітньої спадщини людства. Включений ЮНЕСКО в число найбільших у світі будівель, що збереглися з давніх часів.

У 1536 році іспанський конкістадор Педро де Мендоса заснував на західному березі Ла-Плати місто Буенос-Айрес, згодом столицю Аргентини. Красиве місто Південної Америки - Буенос-Айрес засновувався двічі. Спочатку місто-фортеця отримало довгу назву: "Сьюдад-де-Нуестра-Сень-ора-де-Буенос-Айрес". Це ім'я витлумачують як "Місто Святої Діви Марії, покровительки моряків" або "Місто попутного вітру". Переказ свідчить, що, вийшовши на берег, хтось із матросів вигукнув: "Яке хороше повітря на цій землі!". "Буено аїр" - "Хороше повітря". Звідси і назва міста. Воно постійно зростало, в основному завдяки доходам від контрабанди, і поступово перетворювалося на "Париж Південної Америки". Сьогодні в аргентинській столиці живуть близько 3 мільйонів людей.

У 1886 році в США вперше офіційно святкували День бабака.

У 1892 році американець Вільям Пейнтер з Балтімора отримав патент на пробку для щільного, герметичного закриття пляшок. У 1880-і роки пробки, що застосовуються для пляшкового закупорювання різних напоїв, не закривали пляшку досить щільно і часто руйнувалися. В результаті якість напою псувалася, вуглекислий газ не утримувався всередині, а зовні потрапляло повітря. Щоб вирішити цю проблему, Пейнтер винайшов пробку у формі корони.

Вона абсолютно герметично закривала пляшку. Була проста і економічна у виготовленні. У патенті № 468258, який на цей винахід 2 лютого 1892 отримав Вільям Пейнтер, пробка була названа Crown Cork - кронен-пробка. Пейнтер запропонував ще й проект нового типу пляшок, так як пляшкове горлечко повинно було мати область затиску для фіксації пробки. Кронен-пробка широко використовується і до цього дня, тільки кількість зубців на гофрованому фланцевому краї пробки зменшено з 24 до 21.

У 1924 році під час Зимових Олімпійських ігор в Шамоні була заснована Міжнародна Федерація лижного спорту.

У 1935 році Леонард Кілер - співробітник лабораторії наукових методів розкриття злочинів при північно-західному університеті - протестував перший поліграф.

У 2009 році в Зімбабве відбулася деномінація за курсом 1 000 000 000 000 до 1 монеті національної валюти.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. Вважалося, що Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки і зводив на землю дощ. У народі день назвали Єфімов, або "Юхим Заметільний".

Що сьогодні не можна робити

Не можна піднімати з землі дрібні монети - інакше три роки будете жити в бідності. Щоб уникнути сліз в майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця. Не перебирайте крупу - можете посваритися з членами сім'ї.

Прикмети на 2 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

який сьогодні день - такою буде і Масляна;

вирує хуртовина - весна буде холодною;

вдень яскраво світить сонце - літо буде дощовим.

Іменини 2 лютого

Іменини у Інни, Римми, Лаврентія, Артема, Павла, Захара і Семена.