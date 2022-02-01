Новий голова німецької ХДС виступив за озброєння України

Новий голова німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вважає, що ФРН мала б надати оборонні озброєння Україні, проти якої Росія веде війну вже кілька років, повідомляє Укрiнформ.

Про це він заявив в етері німецького телеканала Welt.

«Росія уже веде війну, вона йде з 2014 року. Росія є присутньою на сході України своїми військовими, і вона анексувала Крим у порушення міжнародного права» , - заявив Мерц у відповідь на запитання, наскільки вірогідним він вважає вторгнення російських солдатів в Україну.

Політик зазначив, що не можна спостерігати за тим, як Путін міняє за допомогою зброї карту Європи, за тим, як відбувається дестабілізація політичного порядку.

«Ніхто не загрожує Росії, але Росія погрожує європейському мирному повоєнному порядку» , - сказав голова ХДС, додавши, що Путін через розбіжності в підходах у Європі відчуває «натхнення» та продовжує розколювати ЄС, і робить це ще з 2007 року.

«Останні 15 років Путін не має до нас жодної поваги» , - заявив він.

Мерц вважає за необхідне допомогти Україні мати потенціал стримування, «а якщо вона немає власних сил, треба принаймні підвищити для Росії ризик у випадку вторгнення». Зробити це, за його словами, можна, надавши Україні оборонну зброю, про що Київ давно просить.

Лідер консервативної партії назвав хибною тезу про те, що поки ведуться переговори, зброя мовчить, адже переговори з українського питання ведуться роками, а люди на сході України гинуть щодня.

«Люди гинуть щодня через окупацію росіянами Донбасу» , - уточнив він.

На думку Мерца, якщо найбільші зацікавлені держави в регіоні – ФРН, Франція, Польща, країни Балтії - не будуть в змозі говорити одним голосом у тому, що стосується забезпечення української армії «виключно оборонними» озброєннями, «цей конфлікт не завершиться».

ХДС за часів, коли партію очолювала Ангела Меркель і після цього, коли ще була правлячою, постійно заявляла про те, що Берлін не буде постачати Україні жодних озброєнь. Наразі проти допомоги Києву в вигляді озброєнь виступає нині правляча партія, Соціал-демократична. «Зелені», які входять до уряду, попри те, що деякі з лідерів партії раніше підтримували ідею постачання Україні зброї, наразі займають набагато більш стриману позицію.