Борель заявив, що Росія не винна у високих цінах на газ у Європі
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що не бачить провини Росії у високих цінах на газ на європейських ринках, повідомляє Новое время.
Як інформує російський Дождь, Борель зазначив, що високі ціни сформувалися через кілька факторів.
"Звичайно ж, ми не можемо звинувачувати Росію у зростанні цін на газ. Це наслідки об'єднання відразу кількох факторів. По-перше, відновлення економіки багато в чому підштовхнуло попит, а по-друге, зима не була особливо прихильною до виробництва відновлюваних енергоресурсів. Ці літо та зима були безвітряними, а значить, виробництво відновлюваних енергоресурсів скоротилося. Кілька атомних реакторів у Європі було відправлено на технічне обслуговування, тому їхня продуктивність також знизилася", - заявив Боррель.
Водночас він наголосив, що Росія могла б "зробити свій внесок", щоб збалансувати ринок, але не зробила цього. Борель також розповів про ставлення до газопроводу Північний потік-2. За його словами, Єврокомісія не має повноважень, щоб зупинити запуск газопроводу.
"Ви легко можете здогадатися: якщо щось серйозне станеться в Україні, й це може бути, припустимо, як ви сказали, війна, але не обов'язково війна, це може бути просто якась тривожна ситуація - у будь-якому разі стимулу для запуску Північного потоку-2 не буде", – заявив Боррель.