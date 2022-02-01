Борель заявив, що Росія не винна у високих цінах на газ у Європі

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що не бачить провини Росії у високих цінах на газ на європейських ринках, повідомляє Новое время.

Як інформує російський Дождь, Борель зазначив, що високі ціни сформувалися через кілька факторів.

"Звичайно ж, ми не можемо звинувачувати Росію у зростанні цін на газ. Це наслідки об'єднання відразу кількох факторів. По-перше, відновлення економіки багато в чому підштовхнуло попит, а по-друге, зима не була особливо прихильною до виробництва відновлюваних енергоресурсів. Ці літо та зима були безвітряними, а значить, виробництво відновлюваних енергоресурсів скоротилося. Кілька атомних реакторів у Європі було відправлено на технічне обслуговування, тому їхня продуктивність також знизилася" , - заявив Боррель.

Водночас він наголосив, що Росія могла б "зробити свій внесок", щоб збалансувати ринок, але не зробила цього. Борель також розповів про ставлення до газопроводу Північний потік-2. За його словами, Єврокомісія не має повноважень, щоб зупинити запуск газопроводу.