Польські прикордонники повідомили про постріли з боку Білорусі

Білоруські військові у вівторок, 1 лютого, робили постріли з сигнальної зброї на кордоні з Польщею, одна з ракет впала біля посту польських прикордонників, повідомляє Новое время.

Як заявила прикордонна служба Польщі, минулої доби 39 людей намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Серед затриманих були, зокрема, громадяни Іраку, Шрі-Ланки та Афганістану.

З початку року польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю вже понад тисячу мігрантів із півдня.