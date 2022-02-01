Поліція перевіряє дані про "замінування" вулиць Львова

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про «замінування» одразу п’яти вулиць, повідомляє Укрінформ.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, ввечері 1 лютого на «гарячу лінію» міста надійшло повідомлення про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери. Повідомляється про те, що вибух має відбутись 2 лютого о 2:00.