Стефанчук обговорив з євродепутатами протидію "СП-2"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив із делегацією представників Європейського парламенту протидію «Північному потоку-2», повідомляє Укрiнформ.

«Радий бачити у стінах Верховної Ради України делегацією представників Європейського парламенту. Ця зустріч дуже своєчасна. Ціную підтримку України з боку Європейського Союзу, яка допомагає стримувати апетити Російської Федерації» , - заявив Стефанчук у Фейсбуці.

Сторони також обговорили питання кібербезпеки, енергетичної кризи та протидії «Північному потоку-2».

«Коли на одній із шальок терезів економічний інтерес, а на інший - безпека й мир в Європі, то потрібно прийняти правильне рішення» , - зазначив Стефанчук.

Також він подякував ЄС та Європарламенту за підтримку Кримської платформи та за бажання брати участь у роботі платформи з метою посилення політики невизнання тимчасової окупації Криму.