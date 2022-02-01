В Індії запроваджують податок на торгівлю криптовалютою

Влада Індії планує ввести податок у розмірі 30 відсотків на будь-який дохід від віртуальних цифрових активів, повідомляє Лента.Ру.

Як йдеться в матеріалах агентства Bloomberg із посиланням на міністра фінансів країни Нірмалу Сітхараман, рішення про оподаткування торговців криптовалютою було прийнято не просто так.

"Ми спостерігаємо феноменальне зростання операцій з віртуальними цифровими активами. Масштаби та частота цих операцій зумовили необхідність передбачити спеціальний податковий режим" , - пояснила міністр.

"Введення податкової ставки робить торгівлю криптовалютами офіційною, і будь-які побоювання щодо її заборони автоматично відпадають" , - сказав генеральний директор криптовалютної біржі Vauld Даршан Батіджа.

Проте він додав, що такий високий податок може спонукати трейдерів перейти до торгових платформ в інших країнах.

Введення податку фактично покладе край дискусіям щодо правового статусу криптовалюти в Індії. Досі законодавство країни не регулювало торгівлю криптовалютою. Разом з тим така висока податкова ставка повинна допомогти стримати обсяги торгівлі криптовалютами, що стрімко зростає в Індії. Станом на червень 2021 року місцевий ринок цифрової валюти зріс на 641 відсоток за рік.

У своїй промові міністр фінансів також оголосила, що з наступного фінансового року, що починається в Індії 1 квітня, у країні запустять свою цифрову валюту. Сітхараман зазначила, що запуск цифрової рупії призведе до більш ефективного управління валютою. Резервний банк Індії, який випустить валюту, впроваджуватиме її поступово, щоб мотивувати громадян поетапно відмовитися від готівки.