Арахамія закликав депутатів виключити Трухіна зі "СН"

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що народний депутат Олександр Трухін повинен негайно вийти з партії та фракції, повідомляє УНІАН.

Згідно з його заявою опублікованою в Telegram, члени партії чекали офіційних результатів розслідування аварії, на місці якої бачили Трухіна.

"Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання" , - сказав Арахамія.

"Мені та моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування" , - заявив він.

Також Арахамія відзначив, що нардеп повинен співпрацювати зі слідством у справі про дорожньо-транспортну пригоду.