На 33% заразніше: вчені розповіли про новий підвид "Омікрона"

Учені з'ясували, що варіант коронавірусу BA.2, який поширюється в європейських країнах, може бути на 33% заразнішим, ніж Омікрон. Крім того, він здатний сильніше ухилятися від антитіл, які присутні у вакцинованих пацієнтів або в тих, хто нещодавно перехворів на COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Копенгагенського університету, проведеного серед понад 8500 данських сімей, передає видання La Reppublica. Результати показали, що BA.2, який є підваріантом Омікрону, має більш високу заразність, ніж сам Омікрон серед невакцинованих людей. Водночас, як стверджують учені, він не має більшого ризику госпіталізації та смертності.

Як кажуть фахівці, висока переданість вірусу серед тих пацієнтів, які не отримали жодного щеплення проти коронавірусу, може призвести до більшої кількості інфекцій, особливо серед дітей та людей, які за станом здоров'я не можуть вакцинуватися.

Водночас вірусолог Джессі Блум з Дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі зазначив, що антитіла, які імунна система виробляє у відповідь на Омікрон, повинні "працювати" і проти BА.2.

Видання повідомляє, що новий підваріант Омікрона зафіксували вже в дев'яти регіонах Італії – у Лігурії, Ломбардії, П'ємонті, Фріулі-Венеції-Джулії, Тоскані, Емілія-Романьї, Лаціо, Кампанії та Сицилії. Крім того, у Британії на ВА.2 припадає 9% усіх зареєстрованих випадків, у США – 8%, Ізраїлі – 11%. Крім того, новий варіант став домінуючим у Данії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що невідомо, де вперше з'явився BA.2, проте з середини листопада 2021 року 40 країн заявили про понад 8000 випадків цього підштаму. Його зафіксували також на Філіппінах, Індії, Швеції, Сінгапурі.