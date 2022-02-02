Білий дім повідомив про готовність Байдена до нових переговорів з Путіним

Президент США Джо Байден готовий і відкритий до нових переговорів із російським колегою Володимиром Путіним щодо безпеки. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Лента.Ру.

Таким чином, офіційний представник американської адміністрації відповіла на запитання, чому Байден, на відміну від європейських лідерів, поки не йде на діалог.

"Президент, безумовно, продовжує залишатися відкритим для цього. Якщо буде рішення, що це належний та найбільш конструктивний крок на перспективу" , - зазначила вона.

Псакі наголосила, що США повністю готові до продовження дипломатичної взаємодії з Москвою з європейської безпеки, проте Вашингтон ще не знає, які рішення ухвалить президент Росії Володимир Путін.