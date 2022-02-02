Нафтогаз починає закачування газу на наступний опалювальний сезон

НАК Нафтогаз України підписав низку контрактів, згідно з якими з лютого розпочне закачування газу на наступний осінньо-зимовий період, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати у вівторок, 1 лютого.

"Вже з лютого Нафтогаз починає закачувати газ на наступний опалювальний сезон. Ми в принципі розуміємо, що 11,5 млрд куб. м газу достатньо, щоб спокійно до квітня пройти (поточний опалювальний сезон - ред.), а в лютому, березні, квітні вже закачуватимемо на наступний" , - сказав глава уряду.

За його словами, частину необхідних домовленостей уже досягнуто, решту - у роботі.