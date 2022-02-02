Прем'єр Молдови захворіла на COVID-19

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що заразилася коронавірусом COVID-19, повідомляє Новое время.

"Сьогодні я зробила ПЛР-тест на виявлення вірусу Sars Cov-2, який виявився позитивним. У найближчі кілька днів я планую продовжити роботу з дому онлайн. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких" , - повідомила політик.

Останніми днями у Молдові фіксують зростання захворюваності на коронавірус. За останню добу хворобу діагностували у 4348 людей.