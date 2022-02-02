Блінкен обговорив з союзниками деталі розмови з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у вівторок з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, діючим головою ОБСЄ Збігнєвом Рау та високим представником ЄС Жозепом Боррелем останній дипломатичний контакт з російською стороною, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в вівторок за результатами спілкування.

«Держсекретар підтвердив свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та обговорив контакти з Росією на тлі неспровокованого нарощування РФ військових сил на кордонах України» , - зауважили в Держдепі.

При цьому повідомляється, що всі сторони погодилися «продовжувати тісну координацію, а також висловили прихильність пошуку дипломатичного рішення з метою запобігання подальшій агресії проти України».