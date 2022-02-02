Російські банки почали готуватися до санкцій - ЗМІ
У Росії її банки минулого тижня провели технологічні навчання на випадок запровадження санкцій з боку США. Зокрема, їх організували у "Сбері", повідомляє Обозреватель.
Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела в уряді та на ринку обчислювальної техніки. Зазначається, що вони відпрацьовували дії на випадок відключення підтримки закордонних постачальників програмного забезпечення та електроніки.
Таким чином, пише видання, банкіри готуються до можливих санкцій.