У Миколаєві відремонтували літак ВПС Пакистану

Фахівці державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод НАРП», що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершили капітальний ремонт та модернізацію літака-паливозаправника Іл-78 ВПС Пакистану, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує державна компанія «Укрспецекспорт», роботи виконувалися в рамках контракту, укладеного між Укрспецекспортом та Управлінням закупівель Військово-повітряних сил Ісламської республіки Пакистан у червні 2020 року. Тоді ДК «Укрспецекспорт» було оголошено переможцем тендеру на ремонт пакистанського «повітряного танкера» з опціоном на укладання надалі додаткових контрактів.

Днями відновлений та модернізований літак був переданий екіпажу ВПС Пакистану і відправився до місця базування.

«Успішне виконання цього контракту є ще одним підтвердженням високого рівня взаємодії між Україною та Пакистаном у сфері військово-технічної співпраці. Завершуючи його, ми не ставимо крапку, адже попереду в нас ще багато спільних проєктів. І не лише в авіаційній галузі» , - заявив заступник генерального директора ДК «Укрспецекспорт» Артур Максімов.

За його словами, тільки в бронетанковій галузі наразі опрацьовується понад десять експортних контрактів на загальну суму понад $150 млн.