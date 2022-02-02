Держборг США досяг рекордного показника

Державний борг США вперше перевищив 30 трлн доларів, такі цифри розкрило Міністерство фінансів країни, повідомляє Лента.Ру.

Як передає New York Times, цей показник став рекордним за весь час його існування, і у графі «сукупний державний борг» значиться 30,012 трильйона доларів.

Видання пише, що відповідних цифр було досягнуто раніше, ніж передбачалося і пояснює це суттєвими витратами, які зазнали Сполучені Штати в період пандемії.

З них п'ять трильйонів доларів були спрямовані на виплату розширених виплат з безробіття, фінансову підтримку малого бізнесу та стимулюючі виплати.

У середині грудня 2021 року президент США Джо Байден підписав закон, який підвищує стелю держборгу країни на 2,5 трильйона доларів – до 31,4 трильйона доларів. Таким чином американський лідер запобіг потенційному дефолту країни за держборгом. Очікується, що збільшення ліміту заборгованості дозволить уряду покривати свої зобов'язання до 2023 року.