Регіони отримали мільйон експрес-тестів на COVID-19 - МОЗ

До регіонів доправлено понад 1 млн експрес-тестів на визначення COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

"Державне підприємство «Укрвакцина» доставило в регіональні заклади охорони здоров’я один мільйон швидких тестів для визначення коронавірусу. Тести були розподілені Міністерством охорони здоров’я між усіма регіонами, пропорційно до кількості населення" , - інформує Міністерство охорони здоров'я.

В МОЗ додали, що експрес-тести були доставлені в Україну 20 січня за фінансової підтримки проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Виробник – корейська компанія SD Biosensor Inc. Вартість закупівлі - 7 035 769 доларів США.

Також, за повідомленням МОЗ, наступного тижня до регіонів відправлять ще мільйон експрес-тестів.