Швейцарія направить посла до Білорусі

Швейцарія має намір направити до Мінська нового посла у лютому цього року. Він вручить вірчі грамоти та приступить до дипломатичної роботи. При цьому вручення вірчих грамот владі Білорусі не вважається актом визнання легітимності Лукашенка, повідомляє Корреспондент.

Про це DW поінформували у Федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії у вівторок, 1 лютого.

Після президентських виборів у серпні 2020 року багато країн відмовилися спрямовувати до Білорусі своїх послів та вручати Олександру Лукашенку вірчі грамоти, тим самим не визнаючи його легітимність. У Департаменті закордонних справ Швейцарії зазначають, що Швейцарія не висловлюється щодо легітимності глав держав - вона визнає виключно держави.

"Тому вручення вірчих грамот із позиції Швейцарії не є актом визнання", - так у відповідь на запит DW прокоментували рішення про направлення до Білорусі свого посла у зовнішньополітичному відомстві країни.

Планується, що після прибуття до Мінська новий посол відвідає громадянку Швейцарії Наталю Херше, яку в грудні 2020-го засудили до двох з половиною років колонії за зірвану із силовика балаклаву. У вересні 2021 року їй посилили умови утримання та перевели до могилівської в'язниці.

Попередній посол Швейцарії в Білорусі пішов у відставку восени 2021 року. Його наступниця Крістіні Хонеггер Золотухін була призначена у листопаді минулого року, але поки що так і не приступила до дипломатичної роботи в Мінську.

У грудні 2021 року Швейцарія ухвалила новий пакет санкцій щодо Білорусі. На сьогодні, за даними швейцарського зовнішньополітичного відомства, фінансові санкції та заборона на в'їзд поширюється на 26 білоруських компаній, а також на 183 особи, включаючи Олександра Лукашенка. При цьому, якщо Євросоюз ухвалить нові санкції щодо Білорусі, слідом за ним Швейцарія розгляне таку можливість, зазначили у швейцарському відомстві.