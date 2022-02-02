Путін вважає, що США хочуть підштовхнути Росію до війни

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у прагненні втягнути Росію у збройний конфлікт через Україну, повідомляє Укрінформ.

Як пише The New York Times, Путін, розмістивши 100-тисячне військо біля українського кордону, що зумовило нинішню дипломатичну кризу, звинуватив Сполучені Штати у спробі підштовхнути Кремль до розв'язання конфлікту, аби створити привід для посилення західних санкцій проти Росії.