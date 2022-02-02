Путін вважає, що США хочуть підштовхнути Росію до війни
Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у прагненні втягнути Росію у збройний конфлікт через Україну, повідомляє Укрінформ.
Як пише The New York Times, Путін, розмістивши 100-тисячне військо біля українського кордону, що зумовило нинішню дипломатичну кризу, звинуватив Сполучені Штати у спробі підштовхнути Кремль до розв'язання конфлікту, аби створити привід для посилення західних санкцій проти Росії.
«Їхнє найважливіше завдання – стримувати розвиток Росії. Україна – лише інструмент для досягнення цієї мети. Це можна зробити різними способами, наприклад, втягнути нас у якийсь збройний конфлікт, а потім змусити їхніх союзників у Європі запровадити проти нас ті жорсткі санкції, які сьогодні обговорюються в США», - заявив він у вівторок під час пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який перебуває в Росії.