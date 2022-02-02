В Італії продовжили масковий режим та закриття дискотек

Уряд Італії продовжив чинність норм про обов’язкове використання масок на вулиці та закриття нічних клубів на десять днів, повідомляє Укрiнформ.

Як пишуть західні ЗМІ, голова уряду Італії Маріо Драгі має намір зберегти деякі обмеження задля стримування пандемії COVID-19. Окрім того, завтра відбудеться нове засідання Кабінету міністрів, на якому обговорять ці заходи, а також можливі нові обмеження для шкіл.

З нагоди першого засідання уряду після переобрання на другий термін президента Серджіо Маттарелли прем'єр Драгі зазначив, що "пріоритети, висловлені президентом, такі як боротьба з пандемією та відновлення економічного та соціального життя країни, співпадають з програмою уряду".

В Італії кількість випадків коронавірусу дещо зменшилася у порівнянні з груднем, хоча, нещодавно, в країні було зареєстровано велику кількість спричинених пандемією смертей.

31 січня міністерство охорони здоров’я Італії повідомило про 57 715 нових випадків коронавірусу та 349 смертей упродовж доби.