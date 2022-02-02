Британія стурбована посиленням присутності РФ у Латинській Америці

Британська влада уважно спостерігає за діями Росії в країнах Латинської Америки. Лондон стривожений посиленням російської присутності в регіоні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Згідно з матеріалами The Guardian, відповідаючи на поставлене в дистанційному форматі питання про те, як Лондон сприймає зміцнення зв'язків РФ з Венесуелою, Кубою і Нікарагуа, заступник Міністра оборони Британії Джеймс хіпі зазначив, що політика Москви в Латинській Америці "викликає серйозну стурбованість" на Заході.

"Російська присутність в регіоні незаперечна, мова йде про осмислену політику" , - сказав хіпі.

При цьому він підкреслив, що ситуація, що складається, "становить особливу загрозу" для британських союзників, в першу чергу для США. Заступник Міністра оборони додав, що наявність російських баз в Латинській Америці в нинішні часи "не є чимось неможливим", враховуючи динаміку того, що відбувається. Крім того, хіпі окремо зупинився на діях Росії в Північній Африці і на Близькому Сході.