У США перерахували шкірні симптоми при "Омікроні"

Симптомами захворювання омікрон-штамом коронавірусу можуть стати симптоми, що проявляються на шкірі, серед них висип, сухість і зміна кольору шкіри. Про це заявили в Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє РБК.

Як пише The Sun, вчені звернули увагу на поширеність блідої, сірої чи синьої шкіри серед хворих на «омікрон», що спричинено низьким рівнем насичення крові киснем. У CDC зазначили, що ця ознака є «попереджувальною», через що слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Ще одним симптомом стала поява висипу, який може бути схожим на кропив'янку, висипом, що свербить на долонях або на стопах. Також варто звернути увагу на появу пітниці, вона з'являється в ході підвищеного потовиділення та уповільненого її випаровування. Через це закупорюються потові залози і на шкірі починається роздратування.

У CDC додали, що ще однією ознакою «омікрону» стають запалені пальці ніг червоного кольору, що може супроводжуватися набряком і свербінням. Цей симптом здатний зберігатись кілька тижнів, попередили вчені.

У CDC також закликали звернути увагу на лущення сухих губ, біль у них і суху шкіру на шиї та передній частині грудей, найбільш схильної до впливу сонячних променів.