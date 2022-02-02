Мировая смертность от коронавируса возросла на 9%

За тиждень з 24 по 30 січня у світі коронавірусом заразилися 22 239 622 особи, від ускладнень інфекції померло 59 195 жителів планети.﻿Такі дані у вівторок, 1 лютого, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Корреспондент.

Як зазначено, у порівнянні з попереднім тижнем показник інфікування майже не змінився, тоді як смертність зросла на 9%.

Так, кількість нових випадків зараження COVID збільшилася у Західно-Тихоокеанському регіоні (на 37%), Східному Середземномор'ї (на 24%) та Європі (на 7%). При цьому в Америці, Південно-Східній Азії та Африці захворюваність знизилася на 20%, 8% та 4% відповідно.

Водночас понад половина (51%, або 11 мільйонів) усіх нових випадків коронавірусу у світі припадає на Європу.

Кількість жертв COVID найбільше зросла в Південно-Східній Азії (+41%) та Східному Середземномор'ї (+32%), тоді як в Африці та Європі їхня кількість зменшилася (-7% і -2% відповідно).

За останніми даними ВООЗ, у світі зареєстровано 376,5 мільйона інфікованих коронавірусом та 5,7 мільйона померлих від ускладнень хвороби. При цьому за минулу добу надійшли повідомлення про 1,9 мільйона випадків зараження і 6331 смерть.