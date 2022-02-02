Податкова амністія: наближається завершення пільгового періоду

В Україні триває податкова амністія - кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб. Ще місяць іноземні активи можна задекларувати за пільговою ставкою, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Пільгова ставка

Як зазначили в Державній податковій службі (ДПС), 1 березня 2022 року завершується декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%. У подальшому до завершення кампанії іноземні активи можна задекларувати за ставкою 9%.

У податковій нагадали, що податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та закордоном.

Громадяни України, які мають активи, що не були належним чином оподатковані станом на 1 січня 2021 року, можуть добровільно пройти декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи.

З початку кампанії громадяни вже задекларували активи вартістю 1,3 млрд грн. Сума задекларованого до сплати збору склала 79,1 млн гривень.

Порядок декларування

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.

Детальніше з порядком одноразового (спеціального) добровільного декларування можна ознайомитися на сайті ДПС.

Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обовʼязком громадянина. Виключно за власним бажанням особа може задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме один рік до 1 вересня 2022 року.