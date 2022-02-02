США у Європі обговорять кібербезпеку України - CNN

Заступниця радника Білого дому з питань нацбезпеки Енн Нойбергер, яка відповідає за напрям кібербезпеки, відвідає цього тижня Брюссель і Варшаву для зустрічі з представниками країн НАТО і ЄС та обговорення підтримки України в цій сфері, повідомляє Укрінформ.

«Високопоставлена чиновниця Білого дому зустрінеться з європейськими союзниками цього тижня, щоб обговорити шляхи підтримки України у сфері цифрового захисту України у випадку кібератак з боку Росії» ,- зазначається в публікації CNN із посиланням на джерела в адміністрації Байдена.

Уточнюється, що Нойбергер в Брюсселі проведе зустрічі з представниками Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу, щоб обговорити «шляхи підвищення стійкості в кіберпросторі на національному рівні та в межах Альянсу». Це охоплює, в тому числі зусилля щодо стримування, зриву та відповіді на акти потенційної агресії РФ проти України й сусідніх держав у Європі.

Представниця Білого дому також зустрінеться з колегами з країн Балтії, Франції, Німеччини й Польщі, «щоби переконатися, що союзники США готові реагувати на будь-які кібератаки». Візит Нойбергер підкреслює, що адміністрація Байдена розглядає кіберпростір як потенційний фронт потенційної агресії з боку Росії насамперед проти України, а також інших союзників та партнерів у Європі.