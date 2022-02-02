Канада проходить пік захворюваності на "Омікрон"

Канада вже досягла піку інфікування штамом коронавірусу Омікрон, і надалі кількість нових випадків має піти на спад, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповіла головний санітарний лікар Канади Тереза Там.

"Хоча щоденна кількість нових випадків залишається на рекордно високому рівні та є применшеною, багато показників свідчать, що на національному рівні інфікування досягло піку" , - сказала Там.

За її словами, це доводить, що чинні заходи охорони громадського здоров’я приносять результат.

"Ми досі вивчаємо цей підваріант, але наявні нині міжнародні дані свідчать, що він потенційно може мати переваги у поширенні, але не призводить до помітного зростання кількості госпіталізацій чи важкого перебігу" , - зазначила головлікар.

Наразі в Канаді залишається щонайменше 209 тис. активних випадків COVID-19. Однак через обмежені ресурси лабораторій значна кількість інфікувань залишається невиявленою. Від початку пандемії недуга забрала 33 873 життів канадців.