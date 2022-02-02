Курс валют НБУ на 2 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 1 февраля, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.
Евро подорожал на 14 коп до 31.89 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.69 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 38.17 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.74 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 6.96 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.318000
|EUR
|Евро
|31.887500
|RUB
|Рубль
|0.369480
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.172700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.735300
|PLN
|Польский злотый
|6.962900