Курс валют НБУ на 2 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 1 февраля, снизился до отметки 28.32 за 1 доллар.

Евро подорожал на 14 коп до 31.89 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп до 38.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.74 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 6.96 за 1 польский злотый.