Сорос вважає "Омікрон" загрозою правлінню Сі Цзіньпіна

Американський мільярдер та інвестор Джордж Сорос вважає поширення омікрон-штаму коронавірусу загрозою правлінню лідера КНР Сі Цзіньпіна. На його думку, це може стати перешкодою для його переобрання на третій термін, повідомляє Лента.Ру.

Сорос зазначив, що в Китаї вірус «вийшов з-під контролю», а влада приховує ситуацію від населення, передає телеканал CNBC. Це може призвести до краху чинного глави держави, зазначив він.

Мільярдер додав, що у Сі Цзіньпіна багато ворогів, але поки що ніхто не наважується протистояти йому в публічному просторі. За його словами, зараз КНР переживає кризу ринку нерухомості, основного двигуна зростання в країні.

Сорос підсумував, що китайський лідер має можливість виправити ситуацію, попри те, що вона виглядає «не дуже багатообіцяльною». Він спрогнозував, що другий квартал 2022 року покаже, чи йому це вдалося.

Раніше Сорос у лекції для Стенфордського університету закликав міжнародне співтовариство схилити Китай до зміни політичного режиму. Він заявив, що генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін має залишити місце глави китайської держави.