Індія збільшила витрати на оборону
Цього року оборонний бюджет Індії зросте майже на 10%, сягнувши 70 млрд дол. США, повідомляє Укрінформ.
"Оборонний бюджет Індії зріс на 5,25 трлн індійських рупій (близько 70 млрд дол США), що на 9,8% більше, ніж минулого року", - йдеться у матеріалі Сіньхуа.
За словами міністра фінансів Індії Нірмала Сітарамана, приватний сектор та наукові заклади зможуть долучитися до конкурсів із розробки нового обладнання для війська.
"Наш уряд рішуче налаштований зменшити імпорт та підвищити внутрішнє виробництво обладнання для збройних сил", - сказав Сітараман.