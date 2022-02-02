Індія збільшила витрати на оборону

Цього року оборонний бюджет Індії зросте майже на 10%, сягнувши 70 млрд дол. США, повідомляє Укрінформ.

"Оборонний бюджет Індії зріс на 5,25 трлн індійських рупій (близько 70 млрд дол США), що на 9,8% більше, ніж минулого року", - йдеться у матеріалі Сіньхуа.

За словами міністра фінансів Індії Нірмала Сітарамана, приватний сектор та наукові заклади зможуть долучитися до конкурсів із розробки нового обладнання для війська.