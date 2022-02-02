Ізраїль запускає лазерну систему перехоплення ракет
Упродовж року Ізраїль візьме на озброєння систему протиракетної оборони із застосуванням лазерів. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє Укрінформ.
"Протягом близько року Сили оборони Ізраїлю візьмуть на озброєння лазерну систему перехоплення. Спершу - експериментально, а згодом - операційно", - сказав Беннет.
За його словами, розгортання системи розпочнеться із південного Ізраїлю, де постійно трапляються ракетні обстріли з території Гази. Згодом лазерна протиракетна система покриє усю країну.
"У середній та довгій перспективі це дозволить нам накрити Ізраїль лазерною стіною, що захищатиме нас від ракет, дронів та інших загроз", - зазначив прем’єр-міністр.
Беннет додав, що така протиракетна оборона “позбавить ворога його найбільшого козиря”.