Ізраїль запускає лазерну систему перехоплення ракет

Упродовж року Ізраїль візьме на озброєння систему протиракетної оборони із застосуванням лазерів.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє Укрінформ.

"Протягом близько року Сили оборони Ізраїлю візьмуть на озброєння лазерну систему перехоплення. Спершу - експериментально, а згодом - операційно" , - сказав Беннет.

За його словами, розгортання системи розпочнеться із південного Ізраїлю, де постійно трапляються ракетні обстріли з території Гази. Згодом лазерна протиракетна система покриє усю країну.

"У середній та довгій перспективі це дозволить нам накрити Ізраїль лазерною стіною, що захищатиме нас від ракет, дронів та інших загроз" , - зазначив прем’єр-міністр.

Беннет додав, що така протиракетна оборона “позбавить ворога його найбільшого козиря”.