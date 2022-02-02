У 74-річної Софії Ротару почалися ускладнення через "Омікрон"

Українська співачка Софія Ротару повідомила підписникам, що перехворіла на коронавірус. Зі слів артистки, новий штам "Омікрон" викликав ускладнення, з якими вона продовжує боротися, повідомляє Обозреватель.

Про це 74-річна виконавиця розповіла в своєму Instagram. Зірку підтримали українські та іноземні колеги, побажавши їй сил та швидкого одужання (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Співачка написала, що два тижні важко хворіла, не спала ночами та боролася за своє здоров'я. Наразі недуга відступила, але залишила після себе неприємні наслідки.

Софія Ротару повідомила підписникам, що перехворіла на коронавірус. Джерело: Instagram @sofiarotaru.official

"Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон. Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень" , – йдеться в повідомленні.

Ротару подякувала лікарям, медсестрам та родині, які допомагали їй "тримати ситуацію під контролем", а також наголосила, що їй ще потрібні час та сили, щоб остаточно повернутися в попередній ритм життя.