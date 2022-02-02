У Байдена висміяли страх Путіна перед "вторгненням України"

Спікер Білого дому Джен Псакі порівняла президента Росії Володимира Путіна з лисицею в курнику, коментуючи його заяви про нібито "загрозу вторгнення" для РФ з боку України, повідомляє Ділова столиця.

"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (уряд РФ — ред) по суті й роблять, цей страх не подається як констатація факту. І коли ви дивитеся, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це теж не слід подавати як констатацію факту" , — вважає вона.

Псакі зазначила, що США добре розуміють, хто в цій ситуації "лисиця".

"Ми бачили нарощування військ на кордоні (з Україною — ред). Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон" , – зазначила речник Білого дому.

За її словами, США точно не знають, що Путін збирається робити далі, але зараз Вашингтон має тримати відчиненими двері для дипломатії.

США віддають перевагу деескалації та запобіганню вторгнення, але рішення залишається за Путіним, нагадала Псакі.