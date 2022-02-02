В ВООЗ закликали країни захистити людей від "Омікрону" всіма способами

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав уряди країн, які почали скасовувати карантинні обмеження, однаково запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами, повідомляє УНІАН.

На засіданні у Женеві він наголосив, що у світі смертність від вірусу продовжує рости.

"Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася інформація про те, що через вакцинацію, високу заразність "Омікрону" та меншу тяжкість перебігу хвороби більше неможливо та непотрібно запобігати передачі недуги" , - заявив Гебрейесус.

Він пояснив, що попри меншу агресивність "Омікрону" запобігати його поширенню все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей.

"Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого локдауну. Але ми закликаємо всі країни захистити своїх людей, використовуючи усі інструменти, а не лише вакцини" , – наголосив глава ВООЗ.

Гебрейєсус зазначив, що з моменту появи "Омікрону" захворіло більше людей, ніж за весь 2020 рік. Тепер фіксується "дуже тривожне зростання смертності" у більшості регіонів світу.

Глава ВООЗ наголосив, що наразі рано оголошувати про перемогу над коронавірусом, оскільки вірус продовжує мутувати.