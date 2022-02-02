Якого мінералу не вистачає, якщо енергія на нулі
Одним з найважливіших мінералів, який регулює наш вуглеводний обмін, є хром. При його дефіциті очікувати того, що рівень енергії буде достатній, не доводиться, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.⠀
Хром в організмі
- Стабілізує рівень цукру в крові і рівень інсуліну після прийому їжі.
- Забезпечує оптимальну доставку цукру з крові в клітини.
- Допомагає розщеплювати молекули білка, вуглеводів, жирів і знижує апетит, що призводить до оптимізації ваги.
- Активізує трипсин, розщеплюючи його до амінокислот.
- Бере участь у виробленні гормону ДГЕА, який сприяє зміцненню кісток. Використовується при лікуванні остеопорозу.
Недолік хрому ускладнює використання вуглеводів для отримання енергії і може привести до інсулінорезистентності, високого рівню холестерину і порушення здатності глюкози зв'язуватися з еритроцитами.
У групі ризику по дефіциту хрому – ті, хто страждає ожирінням, атеросклерозом, діабетом, хто знаходиться в постійному стресі або на важкій фізичній роботі.
Без призначень лікаря допустимо приймати 200-250 мкг. Краща форма для засвоєння – пиколинат або полиникотинат хрому.
Для тих, хто любить поліпшити в собі те, що не вимагає поліпшення, важливо розуміти, що надлишок хрому, навпаки, асоційований зі зниженням чутливості до інсуліну. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.⠀
Продукти, багаті хромом:
- Лідер за змістом – тунець.
- На другому місці список з річкових і морських риб: карасі, лососеві, скумбрія, камбала, лемонема.
- На третьому яловичі субпродукти – серце, печінка.
Для зниження дефіциту хрому потрібно виключити вживання солодощів, газованих напоїв, випічки з білого борошна.
Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який виводить токсини і підвищує імунітет.