Що очікується на валютному ринку у середу

У перший день лютого падіння безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінилося зростанням. Спрацювали одразу кілька факторів: активізувався попит на валюту з боку іноземних компаній, які конвертували отримані дивіденди, зменшилася пропозиція від експортерів, знову розпочали покупки спекулянти.

Вихід Національного банку з інтервенцією на покупку в ситуації, що склалася, переламав тренд на зміцнення гривні, і котирування безготівкового долара знову пішли вгору. До того ж вкрай невдало завершився вчорашній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП. Інвестори продемонстрували повну відсутність інтересу до українських цінних паперів: вдалося залучити лише 83 млн гривень та 4,6 млн доларів. Сьогодні Мінфіну належить виплатити інвесторам близько 13,5 млрд гривень погашення за ОВДП та купонного доходу. Частина цих грошей одразу буде спрямована на валютний ринок, що призведе до посилення тиску на національну валюту. Таким чином, логічно припустити, що сьогодні долар дорожчатиме.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 28,37/28,46 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара у вівторок змінювався вкрай динамічно. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,28-28,30 гривень. До 10-ї ранку в Києві почали з'являтися пропозиції купити долар по 28,20 гривень. Але як тільки на міжбанку почалося зростання, цінники на продаж різко пішли вгору. На обідню перерву долар подорожчав до 28,40 гривень – на 20 копійок від ранкових мінімумів. До 17-ї години долар у столиці подешевшав до 28,35 гривень, але після повідомлення про погані підсумки аукціону Міністерства фінансів знову виріс до 28,38-28,40 гривень. Сьогодні вранці долар почнуть продавати 28,37-28,38 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо гривня падатиме на міжбанку, ми побачимо продовження зростання цінника на готівковий долар у напрямку 28,50.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжило зростання і піднялося до позначки 1,1277 долара, коригуючись після сильного падіння минулого тижня. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1266-1,1276 доларів. Готівковий євро вчора також подорожчав: ще вранці його можна було купити по 31,77-31,80 гривень, до обіду цінники переписали на 31,90, а надвечір - навіть на 32,00 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 31,95-32,00 гривень. Далі все залежатиме більше від ситуації на українському валютному ринку, ніж розвитку подій на FOREX. Якщо готівковий долар знову почне дорожчати, він обов'язково потягне за собою євро.

Російський рубль у вівторок продовжив зміцнюватися до американського долара і надвечір досяг рівня 76,40 за долар. Вранці середи він торгується в діапазоні 76,50-76,80 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вечора теж подорожчав: вранці його продавали по 3,64-3,66 гривні за 10 рублів, а надвечір - по 3,67-3,69 гривні. Сьогодні його продаватимуть у широкому діапазоні 3,65-3,69 гривні за 10 рублів, але якщо гривня відновить падіння, до вечора рубль може ще подорожчати до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів.