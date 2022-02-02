Таліби вперше призначили жінок на керівні посади в Афганістані

Вперше з моменту захоплення влади в Афганістані радикальний рух ісламізму "Талібан" оголосив про призначення жінок на керівні посади в країні. Заява про це оприлюднена у Twitter на сторінці Забіхулли Муджахіда – заступника міністра інформації та культури в утвореному талібами тимчасовому афганському уряді, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з опублікованими відомостями, розпорядженням голови тимчасового кабміну доктор Малалай Рахім призначений директором спеціалізованого пологового будинку "Малалай" у Кабулі - єдиного акушерсько-гінекологічного закладу подібного виду у всій країні.

Ще одну жінку, доктора Аріан, на пропозицію міністерства вищої освіти та зі схвалення прем'єр-міністра у тимчасовому уряді призначили директором гінекологічної клініки у столичному кварталі Шахрара.

Дані призначення стали результатом цілої низки зустрічей талібів з представниками міжнародних організацій, у ході яких, зокрема, порушувалися питання, пов'язані з участю жінок у політичному житті Афганістану. Крім того, у цій країні один з найвищих у світі показник смертності під час пологів, і дана проблема потребує невідкладного вирішення.