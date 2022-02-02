Зеленський сьогодні проведе зустріч із прем’єром Нідерландів
Сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, повідомляє Укрінформ.
"2 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - повідомили в ОП.
Об 11:50 планується вихід Зеленського і Рютте до засобів масової інформації.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 10:45.
Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.