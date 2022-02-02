У "ЄС" вимагають відставки Монастирського через скандал із Трухіним

У "Європейській солідарності" вимагають відставки міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського після того, як журналісти опублікували ексклюзивне відео з місця ДТП за участю "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це йдеться в заяві, опублікованій у пресслужбі партії.

Крім цього, у "Євросолідарності" вимагають відставки та голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Причиною такої заяви стало те, що на опублікованому відео Трухін звертається до поліцейського, просячи відпустити його до лісу, і вдати, що депутата тут не було. В обмін він обіцяє "поговорити" із Монастирським.

"ЄС" вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП та бездіяльності керівництва правоохоронних органів. Ми вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування на гальмах" - йдеться у заяві.

Також у партії Порошенка вимагають відкрити справу проти Трухіна за фактом ДТП та корупції.