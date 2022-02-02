NASA планує затопити МКС у Тихому океані у січні 2031 року

Американське аерокосмічне агентство NASA підготувало звіт, у якому вказуються плани щодо Міжнародної космічної станції на найближчі 10 років. Зокрема, у доповіді повідомляється, що МКС експлуатуватиметься до 2030 року. Потім її збираються затопити у південній частині Тихого океану, повідомляє 3Dnews.

У документі зазначено, що NASA, Канадське космічне агентство (CSA), Європейське космічне агентство (ESA) та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) провели аналіз можливості використання Міжнародної космічної станції до 2028 року. Російське космічне агентство "Роскосмос" планує використати свій сегмент станції до 2024 року. Проте, як повідомляється в доповіді, російська сторона зараз також оцінює можливість продовження використання МКС до 2030 року.

Згідно з звітом NASA, операцію зі склепіння МКС з низькою навколоземної орбіти планується розпочати 31 січня 2031 року. Зведення станції з орбіти передбачається здійснювати силами рухових установок самої МКС, і навіть з допомогою двигунів приєднаних до неї кораблів. У NASA підрахували, що для цього знадобиться три російські космічні вантажівки «Прогрес». Додатково можуть користуватися силами космічного апарату Cygnus компанії Northrop Grumman.

Після склепіння МКС з орбіти її уламки повинні впасти в безлюдну зону південної частини Тихого океану поруч із Точкою Немо. Це найбільш віддалена точка від будь-якої суші на Землі, яку називають «цвинтарем космічних кораблів».