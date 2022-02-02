У Франції скасували масковий режим на вулиці

У Франції з середи частково припинено дію протиепідемічних обмежень, попри рекордну кількість заражень COVID-19, про яке повідомлялося у січні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Від середи в країні носіння масок на вулиці вже не обов'язково, а обмеження на кількість людей у концертних залах, на стадіонах та на інших великих заходах скасовується. Також дистанційна робота перестане бути обов'язковою, проте влада по можливості рекомендує французам продовжити працювати з дому.

Скасування заходів щодо боротьби з вірусом у середу є першою частиною ослаблення обмежень, про яке оголосили наприкінці січня. Другий етап зняття обмежень відбудеться 16 лютого, тоді знову відкриються нічні клуби, а місця, що стоять, будуть дозволені на концертах, спортивних заходах та в барах.

При цьому в країні спостерігається висока захворюваність на коронавірус COVID-19. За даними Worldometer, 1 лютого у Франції було виявлено понад 416 тис. випадків зараження вірусом, а 25 січня було встановлено антирекорд за кількістю захворювань за 24 години – понад 501 тис. випадків.

У січні прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що країна зможе скасувати більшу частину заходів щодо боротьби з коронавірусом у лютому завдяки новим "санітарним перепусткам", які замінили "вакцинні перепустки". Нова перепустка необхідна для відвідування барів, ресторанів, а також розважальних місць, таких як кінотеатри, музеї, театри, спортзали, і видається вона тим людям, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, а через сім місяців отримали "бустерну" дозу. Люди, які мають лише негативний ПЛР-тест, тепер не зможуть відвідувати ці місця.