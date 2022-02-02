Іспанська газета опублікувала відповіді США та НАТО щодо гарантій безпеки

Іспанська газета El País опублікувала документи, які, як стверджується, є офіційними відповідями США та НАТО на пропозиції безпеки Росії, повідомляє Страна UA.

У документах зокрема йдеться, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до альянсу.

Водночас Вашингтон і Альянс пропонують Путіну обговорити угоди про роззброєння та довіри на різних форумах (таких, як ОБСЄ, Діалог зі стратегічної стабільності між США та Росією та Рада НАТО-Росія), успіх яких зумовлює початок деескалації російської військової загрози в Україні.

"З огляду на масштабне, одностороннє і невиправдане розгортання військ в Україні та Білорусі і навколо них, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію перевіряним, своєчасним і міцним чином", — заявляє НАТО.

США стверджують, що прогресу з питань роззброєння та заходів довіри може бути досягнуто "тільки в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України" .

"Ми готові розглянути домовленості або угоди з Росією з питань, що становлять двосторонній інтерес, включити письмові документи щодо наших відповідних проблем безпеки", — йдеться у документах.

США вказують, що готові обговорювати відмову від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України, але при цьому наголошують на намірі дотримуватися політики відкритих дверей НАТО.

Карти НАТО та Білого дому не є ідентичними. El País пояснює, що головна відмінність полягає в тому, що США готові обговорювати концепцію "неподільності безпеки" , яку Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила у 2010 році. Москва додала її в першу статтю свого проєкту договору, оскільки саме на цьому принципі ґрунтується твердження про те, що можливий вступ України до НАТО вплине на її безпеку.