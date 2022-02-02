У МВС прокоментували відео з місця ДТП із Трухіним

Усі спроби представляти суть справи так, що нібито нардеп Олександр Трухін про щось намагався "домовитись" із Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби﻿ МВС.

У відомстві пояснили, що кримінальне провадження передали з Нацполіції до Державного бюро розслідувань після того, як з'явилися дані, що за кермом міг бути депутат.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності" , - повідомили в міністерстві. ﻿

У МВС додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП.

Розслідуванням цієї справи має займатись ДБР, наголошується в повідомленні.

Раніше ЗМІ опублікували відео﻿, як нардеп Трухін після ДТП обіцяє хабар поліцейському.