Акції власника Google різко виросли в ціні

Акції Alphabet, що володіє Google, злетіли в ціні на постмаркеті більш ніж на 9 відсотків до 3005 доларів за папір, свідчать дані біржі NASDAQ, повідомляє Лента.Ру.

Папери стали дорожчати після того, як корпорація представила звіт за четвертий квартал: представлені в ньому результати виявилися кращими, ніж очікували аналітики, зазначає CNBC. Доходи зросли на 32 відсотки і склали 75,3 мільярда доларів, тоді як прогнозувався, за даними Refinitiv, показник 72,17 мільярда.

Доходи від реклами за квартал досягли 61,24 мільярда, що на 33 відсотки більше за показники за той же період минулого року. Результати відповідають найвищим показникам компанії за минулий рік. Гірше за прогнози стали лише цифри про рекламні доходи YouTube — сервіс зараз активно конкурує з TikTok із запуском формату Shorts.

Крім того, Alphabet оголосила, що ухвалила рішення про спліт акцій у форматі 20 до 1. Так, кожен, хто станом на кінець дня 1 липня володітиме акціями компанії, 15 липня отримає ще 19 штук. Процедура передбачає, що кількість акцій в обігу збільшиться, але їхня вартість знизиться. Рішення також підтримало вартість паперів, зазначає CNBC.

Вартість акцій Alphabet у 2021 році зросла на 65 відсотків, у чому корпорація обійшла решту технологічних гігантів. Також компанія вперше подолала поріг у два трильйони доларів, тоді як Apple з кінця року близька до історично рекордної для ринку позначки три трильйони.