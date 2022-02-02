ЄС розпочав розробку стратегії протистояння технологічному впливу Китаю

Євросоюз розпочав розробку спільними зі США зусиллями нової стратегії протистояння впливу Китаю, що включає встановлення стандартів передових і екологічно чистих технологій. Про це з посиланням на Financial Times, повідомляє ТАСС.

Брюссель має намір, за даними газети, тісно працювати з Вашингтоном над просунутою системою моніторингу нових стандартів, що дозволяє виробити "єдину позицію щодо нормотворчості у сфері технологій" і використовувати спільні ресурси. Офіційні особи ЄС і США стурбовані тим, що Китай досяг успіху в лобіюванні ключових організацій щодо встановлення технологічних стандартів, таких як Міжнародний союз електрозв'язку та Міжнародна електротехнічна комісія.

Для узгодження деталей сторони будуть проводити регулярні зустрічі представників Ради з торгівлі та технологій. Це стане відповіддю на розроблювану Пекіном нову стратегію "Китайські стандарти до 2035 року" у прагненні встановити міжнародні норми у таких галузях, як зв'язок п'ятого покоління (5G) та штучний інтелект.

"Конкурентоспроможність Європи, технологічний суверенітет та просування цінностей ЄС, найвищі соціальні та екологічні амбіції залежатимуть від того, наскільки успішні європейські гравці на міжнародному рівні" , - зазначається у проекті документа.

"Це стратегічне рішення , - заявила заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер. - Дуже важливо, хто встановлює стандарти, тому що вони мають забезпечувати роботу ринку, а не ускладнювати інновації".

Європа має продовжувати, за її словами, встановлювати міжнародні стандарти, які визначають розвиток у найрізноманітніших галузях - від систем розпізнавання осіб, досягнень у галузі акумуляторів та наступного покоління екологічних інновацій. ЄС прагнутиме реалізувати подібний план "якнайшвидше", додала Вестагер.