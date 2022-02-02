Опубліковано рейтинг найочікуваніших смартфонів 2022 року

Компанія Mozillion опублікувала список 20 найочікуваніших смартфонів цього року, пише портал Gizchina. В основі дослідження є дані пошукових запитів Google, повідомляє Газета.ru.

Найочікуванішим смартфоном 2022 року є iPhone 14 – на нього припало понад 1 млн пошукових запитів. Пристрій має бути анонсований у вересні 2022 року.

Друге місце дісталося Samsung Galaxy S22, інформацію про цей флагман шукали понад 50 тис. разів. Його публіці представлять 9 лютого.

Apple iPhone SE 3 зайняв третє місце з трохи більш ніж 285 тис. пошукових запитів. Презентацію пристрою заплановано на весну 2022 року.

Також у список увійшли такі смартфони, як Vivo V23, Xiaomi 12, Google Pixel Fold та Oppo Find N.