Арахамія ініціює позачергове засідання ВР через кримінальні справи проти нардепів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хоче заслухати керівників правоохоронних органів щодо справ проти народних депутатів, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Олександра Юрченка та Ярослава Дубневича.