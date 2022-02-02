У Росії відмовилися підтвердити справжність відповідей щодо гарантій безпеки
Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася підтверджувати справжність відповідей США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки, повідомляє Газета.ru.
"Попросіть американську сторону підтвердити або спростувати - це їхній документ", - сказала Захарова.
Разом з тим, дипломатичне джерело підтвердило правдивість відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки, яку було опубліковано в іспанському виданні El Pais.
Так, співрозмовник агентства відповів ствердно на питання про те, чи може він підтвердити, що документ, що з'явився в ЗМІ, є справжнім.
Нагадаємо, іспанська газета El Pais опублікувала текст відповіді США та НАТО на раніше озвучені ініціативи Москви в середу, 2 лютого. У документі, зокрема, йшлося про те, що Вашингтон не готовий дати Москві гарантії, що Україна не стане в майбутньому членом НАТО.