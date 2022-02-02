Збірна Бразилії розгромила Парагвай у матчі відбору на ЧС-2022

У матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 збірна Бразилії розгромила команду Парагваю, повідомляє УНІАН.

Рахунок у матчі міг бути відкритий вже на другій хвилині, проте через гру рукою VAR скасував взяття воріт бразильцем Вінісіусом Жуніором. Вже на 28-й хвилині Бразилія все-таки вразила ворота Парагваю - відзначився Рафінья.

У другому таймі новачок "Астон Вілли" Філіпе Коутіньо забив другий м'яч господарів у цій грі, потім за чотири хвилини до кінця основного часу відзначився голом бразилець Антоні, що вийшов на заміну, а на 88-й хвилині остаточний рахунок встановив Родріго - 4:0.

Кваліфікація ЧС-2022. Південна Америка

Бразилія - Парагвай - 4:0

Голи: Рафінья, 28, Коутіньо, 62, Антоні, 86, Родріго, 88

Бразилія: Едерсон, Алекс Теллес, Маркіньос, Тіагу Сілва, Дані Алвес, Фабіньо, Коутіньо (Гімарайнс, 73), Лукас Пакета (Родріго, 82), Вінісіус Жуніор (Антоні, 61), Кунья (Габріел Жезус, 62), Рафінья (Евертон Рібейро, 82)

Парагвай: Сільва, Арсамендія (Мартінес, 46), Алонсо, Бальбуена, Рохас (Ескобар, 46), Санчес (Енкісо, 88), Вільясанті (Бенітес, 69), Самудіо, Альмірон, Охеда, Гонсалес (Санабрія, 69)

Попередження: Арсамендія, 20, Вильясанти, 45, Алонсо, 78

Огляд матчу:

Таким чином, збірна Бразилії продовжила свою безпрограшну серію в матчах відбору ЧС до 32 зустрічей і встановила новий рекорд серед південноамериканських збірних. Минулий рекорд Південної Америки також належав "селесао", він був встановлений в 1993 році.

Збірній Іспанії належить світовий рекорд за цим показником - іспанці не програвали у відборах ЧС протягом 66 матчів з 1993 по 2021 рік.

У 16 матчах відбіркового туру на ЧС в Катарі збірна Бразилії набрала 39 очок і займає перше місце в групі, обганяючи збірну Аргентини на 4 очки. Бразильці вже забезпечили собі місце у фінальній стадії ЧС-2022. Парагвай втратив всі шанси виступити в Катарі.