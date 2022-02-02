Sony збільшила чистий прибуток завдяки успіху "Людини-павука"

Японська Sony Corp. збільшила чистий прибуток сильніше за прогнози ринку в третьому кварталі 2021 фінансового року завдяки рекордним касовим зборам фільму "Людина-павук: Немає шляху додому", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у прес-релізі компанії, її чистий прибуток у жовтні-грудні склав 346,16 млрд єн ($3,02 млрд) проти 310,73 млрд єн за аналогічний період роком раніше.

Аналітики, опитані Quick, у середньому прогнозували прибуток на рівні близько 264 млрд єн.

Виторг Sony в минулому кварталі підвищився на 13% - до 3,03 трлн єн.

Операційний прибуток кінобізнесу злетів до 149,4 млрд єн з 20,28 млрд єн роком раніше. Ключовим фактором став успіх нового фільму про Людину-павука, який зібрав у глобальному прокаті понад $1 млрд, що є світовим рекордом з початку пандемії коронавірусу.

В ігровому сегменті операційний прибуток збільшився до 92,9 млрд єн з 80,9 млрд єн, а прибуток музичного бізнесу скоротився до 55,1 млрд єн з 59,1 млрд єн.