У МОЗ назвали області-кандидати на "червону" зону

У "червону" зону незабаром можуть перевести ще шість областей України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

"Незабаром у "червону" зону епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - сказав Кузін.

Він зазначив, що наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу. Однак, за його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.