У МОЗ назвали області-кандидати на "червону" зону
У "червону" зону незабаром можуть перевести ще шість областей України, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.
"Незабаром у "червону" зону епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - сказав Кузін.
Він зазначив, що наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу. Однак, за його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.
"Незабаром штам Омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - додав Кузін.